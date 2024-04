Polônia diz que Israel deveria 'indenizar' famílias de trabalhadores mortos em Gaza

O vice-ministro de Relações Exteriores da Polônia, Andrzej Szejna, disse, nesta terça-feira (2), que Israel deveria "indenizar" as famílias de sete trabalhadores humanitários, incluindo um polonês, da ONG americana World Central Kitchen, que morreram em Gaza em um ataque israelense.

As autoridades israelenses "deveriam pensar na questão de quem deve ser considerado responsável penalmente por pressionar um determinado botão e como indenizar as famílias das vítimas, mesmo que não seja possível fazer isso com dinheiro", disse à rádio privada ZET.

Israel assumiu, nesta terça, a responsabilidade por um bombardeio que matou na véspera sete trabalhadores humanitários que distribuíam alimentos na sitiada Faixa de Gaza, assegurando que se tratou de um incidente "não intencional".

A organização World Central Kitchen (WCK), do chef hispano-americano José Andrés, para a qual trabalhavam as vítimas do bombardeio, anunciou a suspensão de suas ações no território palestino.

