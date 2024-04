MPPE vai apurar possível omissão da prefeitura em atropelamento de fiéis

Do UOL, em São Paulo

O Ministério Público de Pernambuco instaurou inquérito para apurar possível omissão da prefeitura de Jaboatão dos Guararapes no atropelamento envolvendo um micro-ônibus no domingo (31). Pelo menos cinco fiéis que participavam de uma procissão morreram no incidente.

O que aconteceu

O inquérito foi instaurado na segunda-feira (1º). O objetivo é apurar eventual omissão do município, já que a prefeitura é responsável pela gestão do sistema de transporte complementar.

A Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade tem 15 dias para prestar esclarecimentos ao Ministério Público.

A Promotoria de Justiça de Transportes da Capital também pediu cópia do resultado da perícia no micro-ônibus. A solicitação, feita à delegacia onde a ocorrência foi registrada, estipula prazo de até 30 dias para envio do documento.

Novos veículos. Nesta terça-feira (2), a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes divulgou um comunicado em que anuncia a publicação de um edital para contratação de nova bilhetagem eletrônica. A partir do sistema, é possível que os permissionários do transporte complementar comprem novos veículos, segundo o município.

Entenda o caso

Procissão religiosa. Ao menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um micro-ônibus atropelar um grupo que participava de uma procissão religiosa em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, no domingo.

O motorista teria perdido o controle do veículo e atingido os participantes da procissão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo parado em uma ladeira e vários corpos na calçada e na rua.

Dez pessoas que ficaram feridas no incidente ainda estão internadas, segundo a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.