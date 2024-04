Josias: Aliados desqualificam Bolsonaro na tentativa de defendê-lo

Os aliados de Jair Bolsonaro (PL) acabam desqualificando o ex-presidente ao acusar outros integrantes do alto escalão do governo de prevaricação ou calúnia, já que foi Bolsonaro quem os nomeou, criticou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (2).

Em entrevista ao programa, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse que os comandantes Freire Gomes, do Exército, e Baptista Jr, da Aeronáutica, eram prevaricadores ou caluniadores por não denunciarem uma suposta tentativa de golpe por parte de Bolsonaro.

A pretexto de defender Bolsonaro, seus aliados mais inveterados acabam desqualificando ele. O senador [Ciro Nogueira] se refere ao Mauro Cid como um criminoso a procura de perdão. Diz que os comandantes Freire Gomes e Baptista Jr. são prevaricadores ou caluniadores, mas quem nomeou essa gente toda foi Bolsonaro.

Bolsonaro conviveu durante quatro anos com Mauro Cid. Mauro Cid coabitou o Palácio do Planalto com o senador Ciro Nogueira, que roçavam cotovelos em reuniões ministeriais e pelos corredores. Ninguém chamava de criminoso.

Quando se trata de falar de gente que se revelou muito desqualificada, como o general Augusto Heleno, que continua ao lado de Bolsonaro e não delatou, ele aparece no vídeo falando em virar a mesa antes das eleições e falando em infiltrar em comitês de campanha durante o processo eleitoral.

O colunista também ressalta que quem nomeou todas essas pessoas foi Bolsonaro, já que ele era o presidente.

Quem escolheu essa gente toda foi o então presidente Jair Bolsonaro. Mesmo quando tentam defender Bolsonaro, o acabam desqualificando. Como um presidente escolhe um criminoso para ser seu ajudante de ordens e convive com esse criminoso durante quatro anos sem notar seus pendores criminais? Como se cerca de comandantes militares tão desqualificados, a ponto de inventar histórias de minuta de golpe?

Fica evidente que o governo era um antro de caluniadores, prevaricadores ou criminosos convencionais. Quem nomeou essa gente toda foi Bolsonaro.

