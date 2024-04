Itália iluminará monumentos de azul por 'Dia Mundial do Autismo'

ROMA, 2 ABR (ANSA) - A Itália iluminará de azul alguns de seus principais monumentos por ocasião do "Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo", celebrado nesta terça-feira (2).

Na cidade de Roma, as fachadas do Palazzo Madama e Palazzo di Montecitorio, sedes do Senado e da Câmara de Deputados, respectivamente, serão "tingidas" com a cor azul a partir das 20h (horário local) até à 1h desta quarta-feira (3).

Além disso, o edifício do Comitê Olímpico Italiano (COI), bem como a Fontana dei Dioscuri, no exterior do palácio presidencial, participarão da campanha.

A Basílica Superior de São Francisco de Assis também será acesa com luz azul em uma iniciativa promovida pela associação nacional de pais de autistas para a promoção e educação dos cidadãos na sensibilização e conhecimento do autismo.

"Estamos muito felizes, como frades franciscanos, por participar desta iniciativa", comentou Giulio Cesareo, diretor do escritório de comunicações do Sagrado Convento de São Francisco de Assis.

Segundo ele, "crescer como comunidade em torno da valorização das pessoas, que são sempre um valor e uma riqueza é um caminho decisivo que se faz sempre e de pequenos passos, como este".

Na Itália, cerca de uma a cada 77 crianças entre 7 e 9 anos de idade está no espectro do autismo. (ANSA).

