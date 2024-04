Incêndio em Istambul deixa ao menos 29 mortos

Ao menos 29 pessoas morreram nesta terça-feira (2) em um incêndio no porão de um prédio residencial de 16 andares na cidade turca de Istambul, segundo o último relatório do governo da capital econômica da Turquia.

"O número de pessoas que morreram no incêndio (...) no [bairro de] Gayrettepe, distrito de Besiktas, subiu para 29", disse o gabinete do governador Davut Gul.

"Uma pessoa afetada pelo incêndio permanece hospitalizada", acrescentou.

O incidente foi declarado às 12h47, horário local (06h47 no horário de Brasília), e os bombeiros combateram as chamas durante várias horas antes de conseguirem apagá-las.

O incêndio propagou-se a partir de dois níveis do subsolo, onde aconteciam obras nas instalações de uma boate que funciona ni local.

Imagens de televisão mostraram o prédio em chamas e uma fumaça espessa subindo dos andares superiores.

O canal de televisão NTV indicou que cinco pessoas foram presas durante a investigação.

