Incêndio em boate em Istambul deixa ao menos 29 mortos

Ao menos 29 pessoas morreram nesta terça-feira (2) em um incêndio no porão de um prédio residencial em Istambul, onde funcionava uma boate, que estava em obra.

O incêndio começou por volta do meio-dia, segundo o governador Davut Gül, se espalhou rapidamente e cercou os moradores de todos os 16 andares do prédio entre as chamas e uma espessa fumaça preta.

Os serviços de emergência foram mobilizados e cerca de vinte ambulâncias e caminhões de bombeiros permaneciam estacionados na rua, bloqueando o trânsito e os pedestres, indicaram jornalistas da AFP presentes no local.

Na entrada da rua, a pouca distância do prédio cuja fachada estava enegrecida, três bombeiros, com rostos e equipamentos manchados de fuligem, estavam sentados enquanto outro olhava para o vazio, com o capacete na mão.

O governador de Istambul, Davut Gül, visitou o local no final do dia e anunciou que o incêndio foi contido.

Segundo o último balanço, além dos mortos há um ferido que permanece internado em estado grave.

"Foi aberta uma investigação após o incêndio ocorrido em Gayrettepe, no bairro de Besiktas, em Istambul", anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X.

Segundo as primeiras informações do governador, o incêndio ocorreu em meio às obras de uma boate localizada no subsolo do prédio.

Os trabalhadores que se encontravam no local morreram, disse o responsável, e anunciou que "foram emitidos cinco mandados de prisão", incluindo contra o chefe e o gerente da boate.

"Três dos suspeitos foram presos e outros dois são alvo de operações de busca e prisão", acrescentou.

- "Bem conservada e reformada" -

"Houve um incêndio em uma boate localizada no porão de um prédio residencial de 16 andares em Gayrettepe, no distrito de Besiktas", havia indicado inicialmente o governador, especificando que o incêndio começou às 12h47 (06h47 no horário de Brasília).

Durante toda a tarde, o número de vítimas não parou de aumentar e a maioria dos doze feridos em estado grave inicialmente anunciados morreu, apesar de terem sido levados para o hospital.

O "Club Masquerade", estabelecimento próximo ao bairro Gayrettepe, no distrito central de Besiktas, possui vários palcos e recebe regularmente shows ao vivo. Recebeu sua licença em 1987 e foi renovada em 2018, disse o governador Davut Gül.

Segundo ele, "a boate estava bem conservada e foi reformada".

Canais de televisão mostravam imagens de chamas e fumaça preta saindo das janelas de apartamentos nos últimos andares do prédio.

O prefeito eleito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que visitou o local, confirmou que "o incêndio foi contido" e apresentou suas "condolências".

rba-ach/js/pc/mb/aa

© Agence France-Presse