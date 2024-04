Imea mantém projeção de área plantada da safra 2023/24 de soja em MT

São Paulo, 2 - O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) manteve, na projeção de abril, a área plantada com soja no Estado na safra 2023/24. Em boletim divulgado semanal, o instituto calcula que 12,13 milhões de hectares foram semeados com a oleaginosa, alta de 0,08% ante 2022/23.Em relação à produção prevista, o instituto não divulgou números, tendo em vista que, com a colheita da oleaginosa alcançando 99,68% das áreas previstas até a última sexta-feira, 29, ainda restam alguns dados de rendimento a serem apurados dos municípios com áreas tardias, o que limitou a consolidação do rendimento nesta estimativa nessas regiões.Assim, a produtividade da soja por hectare se manteve, por enquanto, em 52,85 sacas por hectare, queda de 15,17% em relação à safra passada. "Por fim, no mês de maio, com o fim dos trabalhos a campo, o instituto consolidará os dados de área através do geoprocessamento e da produtividade da oleaginosa, com os dados apurados com o levantamento dos agentes de mercado, produtividade ponderada pelo ritmo da colheita, pesquisa com produtores de Mato Grosso e o CropTuor", finaliza.