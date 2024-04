Fundador do Facebook, banqueiros: saiba quem são os mais ricos do Brasil

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira (2) a lista com os brasileiros mais ricos, com patrimônios superiores a US$ 1 bilhão cada. Somadas, as fortunas chegam a US$ 118,1 bilhões (aproximadamente R$ 596 bilhões na atual cotação).

Quem são os 10 mais ricos do Brasil:

Eduardo Saverin (US$ 28 bilhões) - Cofundador do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg Vicky Safra e família (US$ 20,6 bilhões) - Herdeiros do banco Safra, figuram em segundo lugar após a Forbes mudar metodologia e agregar a fortuna de todos os membros da família Jorge Paulo Lemann e família (US$ 16,4 bilhões) - Fundador da 3G Capital, grupo que controla empresas como Americanas e AB Inbev Marcel Telles e família (US$ 10,9 bilhões) - Fundador da 3G Capital, grupo que controla empresas como Americanas e AB Inbev Carlos Alberto Sicupira e família (US$ 8,9 bilhões) - Fundador da 3G Capital, grupo que controla empresas como Americanas e AB Inbev Fernando Roberto Moreira Salles (US$ 7,6 bilhões) - Empresário e herdeiro da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco Pedro Moreira Salles (US$ 6,6 bilhões) - Banqueiro e herdeiro da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco André Esteves (US$ 6,6 bilhões) - Fundador do banco BTG Alexandre Behring (US$ 6,3 bilhões) - Cofundador da 3G Capital Miguel Krigsner (US$ 5,7 bilhões) - Fundador do grupo O Boticário

A Forbes também divulgou a lista com as 10 pessoas mais ricas do mundo. A lista conta com empresários da moda e os principais nomes do setor de tecnologia.