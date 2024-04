'Forbes' divulga lista de bilionários de 2024 com Bernard Arnault na liderança

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira, 2, a sua tradicional lista anual das pessoas mais ricas do mundo. Na edição de 2024, o francês Bernard Arnault aparece como o mais rico do mundo pelo segundo ano consecutivo.

O patrimônio de Arnault e sua família é estimado em US$ 233 bilhões. O empresário comanda o conglomerado de artigos de luxo LVMH, que reúne 75 marcas de moda e cosméticos, entre elas Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Tiffany & Co. e Sephora.

Elon Musk, que cofundou seis empresas, incluindo a montadora de veículos elétricos Tesla e a fabricante de foguetes SpaceX, ficou em segundo lugar, com patrimônio estimado em US$ 195 bilhões.

Logo em seguida vem Jeff Bezos, fundador da gigante do e-commerce Amazon, com fortuna de US$ 194 bilhões.

Segundo a revista, há atualmente o número recorde de 2.781 bilionários no mundo todo, 141 a mais que em 2023.

Todos os bilionários do planeta juntos têm uma fortuna combinada recorde de US$ $14,2 trilhões, valor US$ 2 trilhões a mais que no ano passado.

Dois terços dos bilionários estão mais ricos na comparação anual, sendo que Mark Zuckerberg foi o que mais ganhou de um ano para o outro: seu patrimônio aumentou US$ 116,2 bilhões, graças à alta nas ações da Meta, que quase triplicaram, em meio a demissões e apostas em IA e no metaverso. Ele ficou em quarto lugar na lista da Forbes.

As 10 pessoas mais ricas do mundo segundo a lista de bilionários de 2024

1. Bernard Arnault e família

Patrimônio líquido: US$ 233 bilhões

Fonte de riqueza: LVMH

País: França

Idade: 75

2. Elon Musk

Patrimônio líquido: US$ 195 bilhões

Fonte de riqueza: Tesla, SpaceX

País: Estados Unidos

Idade: 52

3. Jeff Bezos

Patrimônio líquido: US$ 194 bilhões

Fonte de riqueza: Amazon

País: Estados Unidos

Idade: 60

4. Mark Zuckerberg

Patrimônio líquido: US$ 177 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

País: Estados Unidos

Idade: 39

5. Larry Ellison

Patrimônio líquido: US$ 141 bilhões

Fonte de riqueza: Oracle

País: Estados Unidos

Idade: 79

6. Warren Buffett

Patrimônio líquido: US$ 133 bilhões

Fonte de riqueza: Berkshire Hathaway

País: Estados Unidos

Idade: 93

7. Bill Gates

Patrimônio líquido: US$ 128 bilhões

Fonte de riqueza: Microsoft

País: Estados Unidos

Idade: 68

8. Steve Ballmer

Patrimônio líquido: US$ 121 bilhões

Fonte de riqueza: Microsoft

País: Estados Unidos

Idade: 68

9. Mukesh Ambani

Patrimônio líquido: US$ 116 bilhões

Fonte de riqueza: Diversificada

País: Índia

Idade: 66

10. Larry Page

Patrimônio líquido: US$ 114 bilhões

Fonte de riqueza: Google

País: Estados Unidos

Idade: 51