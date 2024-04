Flamengo empata com Millonarios (1-1) em Bogotá em sua estreia no Grupo E da Libertadores

O Flamengo, um dos favoritos à conquista da Copa Libertadores de 2024, empatou nesta terça-feira (2) em 1 a 1 com o colombiano Millonarios, nos 2.600 m de altitude de Bogotá, na abertura do Grupo E.

O atacante Pedro abriu o placar para o time carioca no segundo tempo (64') de pênalti, após uma falta clara de Larry Vázquez sobre o uruguaio Giorgian de Arrascaeta.

Mas o Millonarios superou a expulsão de Vázquez e empatou com um gol de Daniel Ruiz que levou ao delírio a torcida no Estádio El Campín na reta final da partida (80').

O Flamengo do técnico Tite é o favorito a terminar em primeiro lugar no Grupo E, que tem além do Millonarios, o Bolívar e o Palestino.

O time chileno e o boliviano vão se enfrentar na quinta-feira em Santiago.

- Millonarios audacioso -

Diante de um dos sérios candidatos à conquista da Libertadores e de astros como Arrascaeta, Pedro e David Luiz, o técnico do Millonarios, Alberto Gamero, montou um time com vários jovens e jogadores sem experiência em torneios continentais.

Seus jogadores sentiram a força do Flamengo logo nos primeiros minutos de jogo.

Bruno Henrique arriscou um chute cruzado e o goleiro colombiano Álvaro Montero fez uma defesa impressionante evitando que os donos da casa sofressem um gol logo cedo.

Mas os donos da casa superaram a insegurança e conseguiram equilibrar a partida. O Millonarios teve algumas chances claras antes do intervalo, incluindo uma forte cabeçada do atacante Leo Castro que acertou a trave esquerda do goleiro argentino Agustín Rossi.

- Castigo em dose dupla -

No segundo tempo, Tite substituiu o jovem Igor Jesus por Allan, na tentativa de recuperar o controle do meio de campo. O time rubro-negro avançou as linhas e começou a pressionar o Millonarios.

Perto dos 15 minutos da segunda etapa, o zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas cometeu um erro na saída e deixou sozinho na frente do gol o uruguaio De Arrascaeta, que acabou sendo derrubado por um empurrão desesperado de Larry Vázquez. O árbitro argentino Darío Herrera marcou imediatamente o pênalti e expulsou o meia colombiano.

Pedro pegou a bola e converteu a penalidade com um chute alto no meio do gol abrindo o placar para o time carioca no El Campín.

Gamero reconstruiu seu meio-campo colocando em campo Juan Carlos Pereira e no lugar do atacante argentino Santiago Giordana. Ele também tirou do banco os pontas Daniel Ruiz e Rivaldo Rodríguez.

O técnico colombiano acertou: faltando 10 minutos para o fim, Rodríguez avançou pela direita e lançou uma bola rasteira que Ruiz dominou e mandou para o fundo da rede com o pé menos habilidoso, o direito.

O apito final foi comemorado pela torcida em Bogotá, enquanto os jogadores do Flamengo pareciam pouco satisfeitos com o ponto obtido fora de casa, quando jogavam com vantagem numérica.

Na segunda rodada, que será disputada na próxima semana, os colombianos viajarão até La Paz (3.650 metros acima do nível do mar) para enfrentar o Bolívar enquanto o Flamengo receberá o Palestino no Maracanã.

