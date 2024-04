Drible nas multas? Falso macete para burlar radares viraliza nas redes

Um vídeo de uma suposta maneira de burlar a fiscalização de radares eletrônicos voltou a viralizar nos últimos dias. A tática, que no vídeo original já supera e mais de 1 milhão de visualizações, não funciona na prática - além de ser uma tentativa de maus motoristas de desrespeitar as leis de trânsito.

Na publicação, o autor do suposto macete afirma que os radares funcionam através de quadrantes possíveis de identificar no asfalto. Caso o motorista passe fora desse espaço, a infração de trânsito não será registrada.

Nos comentários, alguns internautas afirmam que a técnica funciona. Outros ironizam que para não levar multa o mais eficaz é não ter carro ou moto.

O UOL Carros mostrou o vídeo ao especialista Marco Fabrício Vieira, advogado, escritor e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Ele explica que os "quadrados" citados no vídeo são realmente sensores, mas são chamados oficialmente como laços detectores.

Existem lendas urbanas sobre falhas nos radares, mas nada efetivamente comprovado. Não tem credibilidade nessa informação e não há nada que comprove essa tese, até porque os sensores têm autonomia para captar imagens de ponta a ponta da via" .

Radar flagra motociclista furando o sinal vermelho Imagem: Velsis/Divulgação

Tentativas ilegais de burlar os radares por parte de maus motoristas são comuns, e algumas delas já foram denunciadas pelo UOL Carros. Entre elas estão:

Adesivo antirradar: Película vendida na internet com sete opções de numerais e letras, que funciona apenas a noite. O produto reflete a luz infravermelha emitida pela maioria dos radares e ofusca o número da placa.

Detecção e interferência no radar: Além de aplicativos como Maps e Waze, que avisam as fiscalizações presentes nas vias, também existem aparelhos que interferem no sinal dos radares.

Spray antirradar : Funciona como o adesivo e ofusca a placa contra o radar.

: Funciona como o adesivo e ofusca a placa contra o radar. Placa automática: Mecanismo troca de placa ou inclina a chapa em 90º graus para que não seja possível registrar as informações do veículo.

É importante lembrar que o UOL Carros condena o uso deste tipo de equipamento e que todos os itens citados anteriormente são ilegais e, caso sejam identificados, estão sujeitos a penalidade.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Com informações de matéria publicada em 20/03/2023