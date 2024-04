Coreia do Norte diz ter testado novo míssil hipersônico de combustível sólido

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte testou com sucesso o lançamento de um novo míssil hipersônico de combustível sólido de médio a longo alcance, informou a mídia estatal KCNA na quarta-feira (horário local).

A Coreia do Norte lançou um suposto míssil balístico de alcance intermediário no mar nesta terça-feira em um possível teste, atraindo rápida condenação da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o lançamento, disse a KCNA, elogiando-o como uma arma estratégica que demonstra a "superioridade absoluta" da tecnologia de defesa da Coreia do Norte.

Com isso, a Coreia do Norte "transformou totalmente todos os mísseis táticos, operacionais e estratégicos de diferentes alcances em mísseis de combustível sólido, com controle de ogiva e capazes de nuclearização", disse Kim, segundo a KCNA.

Os mísseis hipersônicos são mais difíceis de serem interceptados, enquanto os mísseis com combustível sólido podem ser movidos e armazenados com mais facilidade, o que significa que podem estar prontos para serem lançados rapidamente.

O teste desta terça-feira ocorreu depois de um teste, no final de março, de um motor de combustível sólido para um novo tipo de míssil hipersônico de alcance intermediário.

