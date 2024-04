'Com a polarização, desaprendemos a discordar', diz diretora do Burger King

"O mundo está se transformando. As empresas que sobreviverão no futuro são aquelas com a capacidade de equilibrar o crescimento sem olhar o rastro que estão deixando".

Essa é uma das opiniões de Mafoane Odara, diretora de pessoas, cultura e transformação da Zamp, responsável pelas marcas Burger King e Popeyes no Brasil. Mafoane foi entrevistada no episódio #184 do programa Mídia e Marketing, publicado esta semana.

Mafoane ainda fala sobre saúde mental, sobre o crescimento do fenômeno do 'presenteísmo' e sobre como o marketing pode ajudar a construir pontes nas relações das companhias com a sociedade.

O que mais ela disse

Estamos saindo de um modelo utilitarista para o que chamamos de 'cultura de engajamento', onde as pessoas querem equilibrar vida pessoas e vida profissional e querem viver com propósito.

a partir de 1:49

Não há uma solução mágica que ajude a gente a construir empresas mais seguras para todas as pessoas. A primeira delas é entender as iniciativas para cuidar das pessoas. Problemas complexos exigem soluções complexas.

a partir de 7:15

Tudo que a gente faz precisa ser muito bem orquestrado, principalmente na comunicação. A gente precisa ser coerente e esse exercício é muito difícil. Isso é a base para competitividade no presente e no futuro.

a partir de 9:16

Estamos vendo o crescimento do 'presenteísmo': as pessoas estão produzindo um terço a menos do que poderiam. 55% das empresas estão com 'insegurança psicológica': pessoas têm medo de trabalhar, de se posicionar, de ser como elas realmente são.

a partir de 14:08

Se eu pudesse dar uma resposta simples sobre criar ambientes, seria: comece a construir um ambiente de segurança psicológica. As pessoas só produzem quando elas podem ser quando são e quando elas podem aprender, errar e criticar.

a partir de 15:58

90% dos nossos colaboradores têm menos de 30 anos. Isso nos dá muitas responsabilidades. Eles precisam entender sobre comunicação, negociação, solução de problemas complexos, gestão de pessoas e aprender a lidar com as pessoas que pensam diferente.

a partir de 17:24

Com a polarização, desaprendemos a discordar. Conflitos não são ruins: eles só são negativos quando a gente não sabe gerenciar.

a partir de 19:19

Ativismo é colocar a esperança em movimento. Sempre serei uma pessoa incomodada. O mundo está se transformando e as empresas que vão sobreviver no futuro são aquelas com a capacidade de equilibrar o crescimento sem olhar o rastro que estão deixando.

a partir de 28:01

O marketing é a fórmula do amor: ele tem a possibilidade de construir pontes significativas nas nossas relações com os consumidores, com a sociedade e com as empresas com um todo nessa relação de coerência.

a partir de 35:35

—

