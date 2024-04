Biden e Xi Jinping discutem mudanças climáticas em ligação

PEQUIM, 2 ABR (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, conversaram nesta terça-feira (2) por telefone, para discutir as relações bilaterais entre os dois países, além da luta contra as mudanças climáticas.

A informação foi confirmada pela Casa Branca, após divulgação feita pela emissora estatal chinesa CCTV, que destacou que "os dois chefes de Estado tiveram uma troca sincera e profunda de opiniões sobre as relações China-EUA e sobre questões de interesse comum para os dois lados". Segundo um funcionário do governo dos EUA, Biden destacou sua pressão sobre os narcóticos e as drogas sintéticas, além de abordar a colaboração na inteligência artificial e o combate às alterações do clima.

O democrata também expressou suas preocupações sobre a cooperação de Pequim com a Rússia para reconstruir a indústria militar básica de Moscou e reiterou a Xi que seu governo respeita o princípio de "Uma Só China".

Por sua vez, o líder chinês afirmou que a questão de Taiwan "é a primeira linha vermelha intransponível nas relações" entre os dois países.

No telefona, Xi garantiu ainda que "não permitiremos que as atividades separatistas, a conivência externa e o apoio às forças da independência de Taiwan permaneçam descontroladas".

"Esperamos que os Estados Unidos implementem a declaração positiva do presidente de não apoiar a independência de Taiwan", concluiu Xi, segundo a agência Xinhua.

Esta é a primeira ligação entre os líderes americano e chinês desde o último telefonema realizado em julho de 2022. Biden e Xi encontraram-se pessoalmente pela última vez em novembro de 2023, na Califórnia. Na ocasião, os dois concordaram em combater a emergência do fentanil. (ANSA).

