Ataque a tiros em escola na Finlândia deixa uma criança morta

ESTOCOLMO, 2 ABR (ANSA) - Um ataque a tiros em uma escola primária nesta terça-feira (2) deixou ao menos uma criança morta e duas gravemente feridas na cidade de Vantaa, subúrbio da capital da Finlândia, Helsinque.

Segundo as autoridades locais, o alerta foi disparado no início do horário escolar, às 9h08 (horário local), após um menino de 12 anos abrir fogo contra os outros menores de mesma idade.

As três vítimas foram levadas para um hospital de região, mas uma delas não resistiu aos ferimentos. "Todas as pessoas envolvidas no tiroteio são menores de idade. Três pessoas ficaram feridas", afirmou a polícia, após chegar ao local.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.

De acordo com os agentes, o autor do crime foi detido "pacificamente" em uma área da capital finlandesa enquanto "estava na posse de uma arma de fogo".

Em uma publicação no X (antigo Twitter), a ministra do Interior da Finlândia, Mari Rantanen, afirmou que o dia começou de "maneira chocante". "Só posso imaginar a dor e a preocupação que muitas famílias estão sentindo no momento", concluiu. (ANSA).

