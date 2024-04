O mês de abril traz boas novidades para os acionistas. Levantamento do UOL Investimentos revela 35 empresas que vão remunerar os seus investidores com dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) entre os dias 1° e 30. Na lista há nomes como Isa Cteep (TRPL4), Unipar (UNIP6), Itaúsa (ITSA4) e Santos Brasil (STBP3).

Na primeira quinzena, o maior valor é da Comgás, que paga dividendos de R$ 10,93 por ação ordinária (CGAS3) e R$ 12,02 por ação preferencial (CGAS5) no dia 11 de abril. Têm direito a receber os proventos os investidores com participação na empresa até 2 de abril. Vale destacar que a Comgás possui uma liquidez reduzida, o que pode dificultar a negociação dos papéis. Segundo dados da B3, a companhia reúne apenas 5.976 investidores pessoa física.

Colunistas do UOL

Destaque também para o Banco do Nordeste (BNBR3) que deve remunerar os investidores com JCP de R$ 3,24 por ação no dia 3 de abril. A data de corte para garantir o provento foi no dia 26 de março.

Entre os maiores valores também está uma companhia queridinha dos investidores, a Isa Cteep (TRPL4). Acionistas da transmissora serão beneficiados com JCP de R$ 1,96 no dia 10 de abril. Garantem os dividendos, os investidores que tinham participação na elétrica no dia 13 de dezembro de 2023.

Na segunda quinzena, o maior valor é da Emae (EMAE3; EMAE4) - Empresa Metropolitana de Águas e Energia, sucessora da Light e da Eletropaulo. A companhia paga dividendos de R$ 0,72 por ação ordinária e R$ 0,79 por papel preferencial no dia 30 de abril. Serão beneficiados investidores presentes na base acionária da empresa até o fechamento de dia 08 de abril.

Já a Vivo (VIVT3) remunera seus acionistas com seis juros sobre capital próprio de até R$ 0,51 por papel no dia 23 de abril. As "data com" para garantir os proventos foram em maio, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2023.

Lembrando que os dividendos são isentos de imposto de renda. Já sobre os juros sobre capital próprio incide uma alíquota de 15% retida na fonte.

Confira as empresas que pagam dividendos em abril:

Primeira quinzena

Segunda quinzena