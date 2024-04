Ventos fortes causam cinco mortes no sul da Polônia

VARSÓVIA (Reuters) - Cinco pessoas morreram por quedas de árvores enquanto ventos fortes atingiam o sul da Polônia nesta segunda-feira, chegando a uma velocidade de 155 km por hora nas partes mais altas das montanhas Tatra.

Na cidade de Rabka-Zdroj, dois adultos e uma criança morreram depois que uma árvore os esmagou, segundo os bombeiros. Em Zakopane, um popular resort de Tatra, uma mulher de 23 anos e um menino de nove anos morreram em circunstâncias semelhantes.

Os bombeiros fizeram 140 intervenções na manhã de segunda-feira para remover árvores que bloqueavam vias e ajudar os proprietários de casas com telhados destruídos, informou a mídia local.

Os ventos se seguiram a três dias de clima excepcionalmente quente.

Em 30 de março, as temperaturas atingiram um novo recorde histórico para aquele mês, chegando a 26,4 graus Celsius na cidade de Tarnów, no sul do país, de acordo com a agência de notícias estatal PAP.

(Reportagem de Marek Strzelecki)