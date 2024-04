Ucrânia diz que Rússia disparou cinco mísseis Zircon contra Kiev este ano

(Reuters) - A Rússia usou cinco de seus novos mísseis hipersônicos Zircon para atacar Kiev desde o início do ano, disse a administração militar da cidade nesta segunda-feira.

Os ataques estão entre os mais de 180 ataques de mísseis e drones russos lançados contra a capital ucraniana nos primeiros três meses do ano, afirmou a administração em um post no Telegram.

Os mísseis Zircon baseados no mar têm um alcance de 1.000 km e viajam a nove vezes a velocidade do som, segundo a Rússia. Analistas militares afirmam que a velocidade hipersônica dos mísseis pode significar uma grande redução no tempo de reação das defesas aéreas e uma capacidade de atacar alvos grandes, profundos e resistentes.

O presidente Vladimir Putin confirmou em seu discurso anual sobre o estado da nação, em 29 de fevereiro, que a Rússia havia usado mísseis Zircon em combate, sem dizer quais locais haviam sido alvos. Ele descreveu o Zircon como parte de uma nova geração de sistemas de armas incomparáveis.

O governo de Kiev disse que a cidade também foi atingida desde o início de 2024 por seis outros tipos de mísseis, incluindo o Kh-101, um míssil de cruzeiro lançado do ar, do qual 113 foram disparados até o momento.

A Rússia também disparou 11 mísseis Kinzhal, outra arma hipersônica que viaja a várias vezes a velocidade do som, contra a capital ucraniana este ano, afirmou.

Não houve comentário imediato de Moscou. A Rússia anuncia regularmente ataques com mísseis na Ucrânia contra o que diz serem alvos militares e de energia, embora alguns mísseis também tenham atingido edifícios civis.

Nas últimas duas semanas, a Rússia intensificou seu bombardeio de longo alcance contra a infraestrutura de energia e gás em toda a Ucrânia, causando danos significativos e apagões em várias cidades grandes.

A Rússia também tem buscado atingir alvos políticos, militares e de produção em Kiev durante os dois anos de sua guerra em grande escala contra a Ucrânia.

(Reportagem de Max Hunder e Yuliia Dysa)