TRE do Paraná inicia julgamento que pode cassar Sergio Moro

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 APR - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná começou a julgar na tarde desta segunda-feira (1) as ações que pedem a cassação do mandato do senador e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil).

O desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente do TRE paranaense, abriu a sessão pouco depois das 14h (horário de Brasília), informando que "o julgamento será realizado em três dias" e deverá ser encerrado nos dias 8 ou 9 de abril.

"Em maio, o processo deve chegar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), claro, se houver recurso", detalhou Bengtsson.

Em seguida, falou Bruno Cristaldi, advogado do Partido Liberal (PL), um dos partidos que apresentaram Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) contra Moro.

Existem "fortes indícios de caixa dois e de triangulação de recursos na campanha de Moro", assegurou.

O parlamentar é réu por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação em 2021 e 2022, quando foi pré-candidato à presidência da República acabou concorrendo e se elegendo a senador. Moro foi o juiz responsável pela operação Lava Jato entre 2014 e 2018 e ministro da Justiça e Segurança Pública entre 2019 e 2021, no governo de Jair Bolsonaro.

Caso seja condenado, o réu pode perder o cargo e tornar-se inelegível por oito anos. As ações contra ele são movidas pela Federação Brasil da Esperança, integrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. (ANSA).

