'Cabelo com menos frizz e soltinho': testei o óleo reparador da Lola

Sabe quando seu cabelo está com frizz e sem vida? Os meus fios estavam exatamente assim há uns dois meses, com aspecto ressecado e poroso, depois de ficar exposto ao sol e mar na praia - e, para completar, ainda passar por escova para modelar.

Então, busquei um produto para finalização e comecei a usar o óleo reparador da linha Danos Vorazes, da Lola Cosmetics. O resultado da aplicação foram cachos mais definidos, com menos frizz e sem aspecto pegajoso. Foi assim que ele me encantou e passou a ocupar um espaço cativo na minha bolsa.

Depois de finalizar o cabelo com o óleo reparador Imagem: Juliana Almirante

Antes do uso do óleo reparador da Lola Cosmetics Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

Textura - O óleo tem uma textura bem densa. Ao colocar na mão, ele não escorre com facilidade. É bom espalhar antes de passar nos cabelos.

Rende muito - O produto vem em um pote de 50 ml. Para o meu uso, rendeu bastante: dois meses. Costumo aplicá-lo depois da lavagem, com os fios úmidos ou secos, e no day after (dias seguintes após a lavagem).

Leveza - Já que tenho cabelos finos, tomo cuidado para que não fique com aparência oleosa após a finalização. E, diferentemente de outros óleos que já usei, esse produto da Lola não pesa e deixou os fios soltinhos. Uma dica é separar os cabelos em ao menos três mechas e aplicar uma pequena porção em cada uma delas, para distribuir bem.

Definição dos cachos - Meus cachos ficaram mais definidos e sem perder o volume que eu gosto.

Controle do frizz - Mais um ponto em que esse óleo me ganhou foi suavizar a "nuvem" de frizz. Logo após a aplicação, já noto a diferença no aspecto dos fios, que ficam mais alinhados.

Perfume - Para completar, achei o cheirinho dele bem agradável, que deixa os fios com aquela sensação fresca de que acabou de lavar.

O que não gostei

Preço - O produto tem um preço mais elevado do que outros que já usei, como o de uva. Isso significa um investimento maior — ainda que valha a pena por conta da qualidade.

Duração da finalização - Apesar de achar o efeito da finalização com esse óleo excelente, às vezes, preciso retocar para prolongar o resultado, principalmente depois de vento e ar-condicionado. Já que ele rende um bocado e tem um formato pequeno, isso não foi um problema e levo o produto na bolsa para retocar a finalização durante o dia.

Para quem é esse produto?

Indico principalmente para pessoas de cabelo cacheado que gostam da finalização com os fios soltinhos e mantendo o volume. Caso você prefira uma finalização com menos volume e bastante definição, vale usar o óleo em conjunto com um leave-in da sua preferência.

Além disso, na página de vendas do produto da Amazon, também há comentários de pessoas com cabelo liso que experimentaram e avaliaram que os fios não ficaram com aparência de pesado após o uso.

Já que ele é um óleo reparador, também é recomendado para cabelos que passaram por química, a exemplo de alisamentos. Embora esse não tenha sido meu caso, meus fios estavam precisando de um up e se deram bem.

Também indico para quem precisa de um produto que evite pontas duplas, devido à composição com óleo de amêndoas. A minha experiência foi positiva. Acredito que o óleo, aliado com o uso de máscaras hidratantes, impediram que surgissem pontas quebradiças.

Esse produto da linha Danos Vorazes ainda tem o ingrediente Hair Kombucha, que aumenta a maciez e a redensificação dos fios. Outro composto é o Cannabinoid Active System (CBA), que ajuda na reparação tecidual. Por isso, pode ser interessante para quem tem os fios com aspecto poroso. O fabricante indica inclusive aplicar por todo o comprimento até as pontas.

O produto da Lola também é uma boa dica para quem não é fã de óleos que deixam um odor forte nos fios, como os de fruta. Já que a fragrância é bem suave, dificilmente deve incomodar.

