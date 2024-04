Técnico do West Ham sai em defesa de Kalvin Phillips após gesto obsceno do jogador

O técnico do West Ham, David Moyes, saiu nesta segunda-feira (1º) em defesa do seu meio-campista Kalvin Phillips, que vem sendo alvo de parte da torcida dos 'Hammers' e fez um gesto obsceno no fim de semana.

Emprestado ao clube do norte de Londres pelo Manchester City durante o mercado de transferências de janeiro, o jogador, que também atua pela seleção inglesa e quer mais minutos em campo para poder disputar a Euro-2024, não tem apresentado o desempenho esperado com sua nova camisa (ele teve participação em dois gols sofridos nos dois primeiros jogos pelo West Ham e foi expulso no quarto).

No sábado, na espetacular derrota diante do Newcastle (4-3), o meia entrou em campo aos 69 minutos, com sua equipe vencendo por 3 a 1. Sete minutos depois cometeu um pênalti, convertido pelos 'Magpies', e foi superado na velocidade no último gol do Newcastle.

Em vídeo divulgado por diversos meios de comunicação, incluindo o tabloide The Sun, o jogador de 28 anos pode ser visto mostrando o dedo médio na direção de um torcedor que criticava seu desempenho enquanto Phillips entrava no ônibus do time.

"Kalvin é um ser humano e, como todos nós, ele pode fazer algumas coisas em momentos difíceis", afirmou seu técnico, David Moyes, nesta segunda-feira. "Ele precisa que o apoiemos, que as pessoas o ajudem, e vamos defendê-lo e ajudá-lo o máximo que pudermos", acrescentou.

Na véspera do jogo em casa contra o Tottenham pela 31ª rodada da Premier League, Moyes fez um apelo à torcida do London Stadium: "Obviamente precisamos que todos os nossos torcedores apoiem todos os nossos jogadores, sejam eles quem forem."

"Kalvin Phillips é um jogador muito bom, de seleção, e acho que é um excelente jogador", continuou o treinador escocês.

Mas o tempo está se esgotando para Kalvin Phillips, cujo status de jogador da seleção inglesa tem sido questionado nos últimos meses. Com a proximidade da Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha), o técnico dos 'Three Lions', Gareth Southgate, não o convocou para os dois amistosos disputados pela Inglaterra no mês passado (derrota por 1 a 0 para o Brasil e empate em 2 a 2 com a Bélgica).

