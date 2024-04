Sinner supera Alcaraz e é 2º no ranking da ATP; Djokovic lidera

Vencedor do Masters 1000 de Miami no domingo, o italiano Jannik Sinner alcançou a segunda posição do ranking da ATP que foi publicado nesta segunda-feira (1º) superando o espanhol Carlos Alcaraz, agora terceiro colocado num pódio novamente liderado pelo sérvio Novak Djokovic.

Sinner, de 22 anos e sensação da temporada, alcança a melhor classificação de sua carreira.

O italiano, que já conquistou três títulos este ano, entre eles o Aberto da Austrália e o Masters 1000 de Miami, ao derrotar Grigor Dimitrov com autoridade na final (6-3 e 6-1), ultrapassou Alcaraz, que deixa as duas primeiras colocações pela primeira vez desde agosto de 2022.

O ranking continua sendo dominado por Djokovic, de 36 anos, que não jogou em Miami e que decidiu demitir seu técnico, Goran Ivanisevic.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild subiu 10 posições e agora é o 66º do ranking.

--- Ranking da ATP de 1º de abril de 2024:

1. Novak Djokovic (SRB) 9725 pontos

2. Jannik Sinner (ITA) 8710 (+1)

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8645 (-1)

4. Daniil Medvedev (RUS) 7165

5. Alexander Zverev (ALE) 5415

6. Andrey Rublev (RUS) 4890

7. Holger Rune (DIN) 3795

8. Casper Ruud (NOR) 3615

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3540 (+3)

10. Hubert Hurkacz (POL) 3425 (-1)

11. Alex De Minaur (AUS) 3355 (-1)

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3175 (-1)

13. Taylor Fritz (EUA) 2765

14. Ugo Humbert (FRA) 2425 (+1)

15. Tommy Paul (EUA) 2350 (-1)

16. Ben Shelton (EUA) 2260 (+1)

17. Karen Khachanov (RUS) 2005 (-1)

18. Alexander Bublik (CAZ) 1992

19. Sebastián Báez (ARG) 1980

20. Adrian Mannarino (FRA) 1875

