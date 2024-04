Série A: Inter mantém vantagem e empurra Empoli para Z4

SÃO PAULO, 1 ABR (ANSA) - A Internazionale venceu o Empoli por 2 a 0 no estádio de San Siro em Milão e manteve a vantagem de 14 pontos para o Milan na liderança do Campeonato Italiano.

A vitória da equipe do técnico Simone Inzaghi começou a ser construída já no começo do jogo com o gol de Federico Dimarco aos cinco minutos do primeiro tempo.

O chileno Alexis Sánchez definiu a vitória marcando o segundo gol aos 36 minutos da etapa final.

Faltando oito jogos para o fim do campeonato, restam apenas 24 pontos em disputa.

Isso significa que, com 11 pontos nos oito jogos finais (um aproveitamento inferior a 50%), a Inter garante o título mesmo que o Milan vença todos os jogos restantes.

Na próxima rodada, os nerazzurri enfrentam a Udinese fora de casa.

O jogo será na segunda-feira da semana que vem (8) às 15h45 no horário de Brasília.

Com a derrota, o Empoli entrou na zona de rebaixamento.

A equipe do técnico Davide Nicola tem os mesmos 25 pontos do Frosinone, mas está na 18ª posição - a primeira dentre os três rebaixados - porque tem um saldo de gols pior.

O Empoli volta a campo neste sábado às 15h45 no horário de Brasília para jogar em casa contra o Torino (ANSA).

