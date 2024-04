Rússia suspende operação para tentar resgatar 13 trabalhadores presos em mina

As equipes de emergência da Rússia encerraram nesta segunda-feira a operação para tentar resgatar 13 trabalhadores presos em uma mina após um desabamento há mais de duas semanas na região de Amur, no extremo leste do país.

Os trabalhadores bloqueados eram especialistas em cavar túneis, mas ficaram presos a 125 metros de profundidade após um desabamento ocorrido em 18 de março em uma jazida de ouro.

As primeiras operações de resgate mostraram que as cavernas onde os trabalhadores poderiam ter procurado refúgio estavam inundadas, o que provocou o temor da morte de todo o grupo durante o desabamento.

"Em 1º de abril foi tomada a decisão de encerrar a operação de resgate na mina", informou a Pokrovski Rudnik, empresa que opera a jazida, em um comunicado.

"Os resultados da perfuração mostraram que as galerias onde poderiam estar os trabalhadores estão cheias de massas rochosas e água. As vidas dos socorristas e dos mineiros envolvidos na operação estão em risco", explicou a empresa.

A jazida é uma das maiores minas de ouro do mundo e uma das mais produtivas da Rússia.

