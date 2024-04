Asma, rinite e mais: veja lista de remédios gratuitos da Farmácia Popular

O programa Farmácia Popular, iniciativa do governo federal, oferece uma lista de medicamentos gratuitos ou com descontos para a população em geral, além de incluir fraldas geriátricas e absorventes.

Como funciona a Farmácia Popular

O programa disponibiliza medicações para tratamento de 11 doenças. A Farmácia Popular disponibiliza medicações de graça para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais.

O governo também subsidia até 90% do valor de outros medicamentos. Essa opção, custeada pelo Ministério da Saúde, vale para o tratamento de dislipidemia, rinite, doença de Parkinson e glaucoma (confira a lista completa abaixo).

A iniciativa é feita em parceria com farmácias e drogarias da rede privada. O programa Farmácia Popular funciona como um complemento às opções de remédio disponíveis para retirada em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e farmácias municipais.

Desde janeiro, o programa oferece absorventes gratuitamente. Além disso, a Farmácia Popular banca até 90% do pagamento de fraldas geriátricas.

O cidadão só pode pegar os medicamentos em farmácias com o logotipo do programa. O titular precisa apresentar receita médica, documento oficial com foto e CPF. O governo estabelece outras condições para a retirada dos remédios (clique aqui e veja). Beneficiários do Bolsa Família têm gratuidade garantida em todos os remédios disponíveis da iniciativa.

Os medicamentos estão mais caros desde domingo (31). Os remédios tiveram reajuste anual no preço de 4,5%, segundo entidades do setor. Além do ajuste anual, os remédios também subiram no ano devido ao aumento de ICMS, com alíquotas que variam de 12% a 22% em 11 estados.