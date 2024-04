Quais serão os próximos feriados em 2024? Vai ter emenda de folgas?

O próximo feriado nacional com possibilidade de emenda de folgas com o fim de semana será apenas no dia 15 de novembro (Proclamação da República), segundo o calendário oficial do governo federal.

O próximo feriado nacional de fato, celebrado no dia 21 de abril (Tiradentes), vai cair em um domingo. O próximo dia útil de descanso do ano será o 1º de maio (Dia do Trabalho), que por cair em uma quarta-feira não deverá abrir possibilidade de emenda para a maioria dos trabalhadores.

Ponto facultativo

Porém, a emenda de folgas poderá ser feita por alguns trabalhadores no dia 30 de maio, que celebra o Corpus Christi, e cairá numa quinta-feira. A data não é um feriado nacional, mas ponto facultativo em algumas regiões do Brasil (veja o calendário abaixo).

Após o feriado da Sexta-Feira Santa na última semana, a busca por informações sobre o próximo feriado ficou entre os assuntos mais buscados do Google Trends nesta segunda-feira (1).

Novo feriado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, em dezembro de 2023, o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o país.

Calendário nacional de feriados em 2024