PSG enfrenta Rennes nas 'semis' da Copa da França com sonho da tríplice coroa

Líder absoluto da Ligue 1 e prestes a disputar as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, o Paris Saint-Germain enfrenta o Rennes na quarta-feira (3), no Parque dos Príncipes, pelas semifinais da Copa da França, em sua luta pela tão sonhada tríplice coroa.

Neste jogo na capital francesa, o italiano Gianluigi Donnarumma, que já disputou as oitavas e as quartas de final, deverá permanecer no gol.

Equipe com mais troféus na Copa da França, com 14, o PSG entra em campo como favorito, mas precisa ficar atento diante de um Rennes que foi campeão em 1965, 1971 e 2019. Nesse último título derrotou o gigante parisiense na final (2-2, 6-5 nos pênaltis).

Longe da final nos últimos dois anos, quando foi eliminado por Nice e Olympique de Marselha, o Paris Saint-Germain quer voltar a mostrar sua hegemonia no torneio, especialmente para alcançar uma histórica conquista da tríplice coroa, objetivo que foi comentado por se craque Kylian Mbappé na última concentração da seleção francesa.

Substituído novamente pelo técnico espanhol Luis Enrique no domingo na vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Olympique de Marselha, Mbappé, que não escondeu sua irritação, disse estar preparado para "a parte mais emocionante da temporada".

"Trabalhamos o ano todo para disputar esses jogos que todos acompanham", disse o craque.

"O garotinho que há em mim ficará super feliz em jogar as quartas de final da Liga dos Campeões, as semifinais da Copa da França, ser líder do campeonato com chances de ser campeão e disputar a Eurocopa... Agora temos que materializar esses desafios em troféus. Isto é o que as pessoas esperam de nós e tentaremos dar a elas", afirmou.

Na outra semifinal, o Lyon entra em campo como grande favorito ao jogar em casa contra o Valenciennes, lanterna da segunda divisão.

O Lyon, que ocupou a zona de rebaixamento no primeiro turno do Campeonato Francês, tem a oportunidade de salvar a temporada se conseguir a vaga na Liga Europa através da Copa da França.

Faltam apenas dois jogos. Mas o Valenciennes, praticamente rebaixado para o National (3ª divisão) por estar a 18 pontos da salvação, também está perto de chegar à final, que será disputada este ano no estádio Pierre Mauroy, em Lille, a cerca de 60 quilômetros da cidade de Valenciennes.

O técnico do Lyon, Pierre Sage, que levou seu time a uma tranquilizadora décima posição, contará com seu segundo goleiro na Copa, o brasileiro Lucas Perri (ex-Botafogo), e vai poupar Anthony Lopes.

--- Programação das quartas de final da Copa da França (horário de Brasília):

- Terça-feira

(15h45) Lyon (L1) - Valenciennes (L2)

- Quarta-feira

(16h10) PSG (L1) - Rennes (L1)

eba/pm/mcd/aam/yr

© Agence France-Presse