Prepare seu peixinho: 15 itens para as aulas de natação de bebês e crianças

A natação não ganhou fama de esporte completo à toa: fortalece o sistema cardiorrespiratório e a musculatura, melhora a postura, turbina a concentração e diminui o stress. Para bebês e crianças, ajuda ainda na socialização e no aumento do apetite - um sonho para qualquer mamãe e papai.

Se você matriculou seu peixinho na natação, vale se preparar com alguns itens simples, que vão tornar a experiência ainda melhor. De roupas de banho a produtos de higiene, o Guia de Compras UOL organizou uma lista com tudo o que é necessário. Confira a seguir:

À prova d'água;

Lavável e de fácil modelagem;

Feito de silicone;

Dois pares por embalagem.

Não incha na água;

Dupla barreira antivazamento;

Ajuste elástico 360º na cintura;

Garante uma troca simples e rápida.

100% poliéster, com forro de tecido;

Fechamento fácil com botões laterais e elástico na cintura e nas pernas;

Confortável, se ajusta ao corpo do bebê;

Fácil de lavar para reuso.

Compartimento principal espaçoso;

Ventilação de malha para acelerar o tempo de secagem e drenagem;

Alças para ombros;

Fecho com trava.

Lentes com tratamento antiembaçante;

Proteção UV;

Tiras e narizeiras ajustáveis para proporcionar melhor posicionamento no rosto;

Vem com três pares de peças trocáveis com desenhos de bichos.

Não infla na água;

Contém laterais abre fácil que ajudam na hora da troca;

Pacote com 11 unidades.

Feita de poliamida e elastano e com revestimento de poliuretano, é durável e confortável;

Tem proteção contra cloro;

Disponível na cor rosa.

Feita de silicone macio;

Com proteção contra água clorada;

Não aperta ou puxa o cabelo;

Formato de pinguim.

Camiseta e Sunga;

Com proteção solar UV 50+;

Dry fit.

Felpuda e absorvente;

Com capuz;

Dimensões: 70 centímetros x 90 centímetros;

6 opções de cores (preços variam de acordo com a cor).

Desembaraçante sem enxágue;

Contém queratina e agentes hidratantes;

Pode ser usado nos cabelos secos ou molhados.

Tripla ação: cabelo limpo, protegido contra o ressecamento e hidratado;

Feito com glicerina de origem natural;

Fórmula "Chega de Lágrimas", suave aos olhos.

Shampoo com efeito de sabonete líquido, e condicionador com efeito de máscara capilar;

Fórmula com morango, vitamina E e vitamina B5;

Produto vegano.

Feito com abacate;

Contém 93% de ingredientes de origem natural;

Vegano e com fórmula biodegradável;

Embalagem pump para facilitar o banho.

Evita quedas em áreas molhadas;

Solado feito de borracha;

Pesa apenas 320 g.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).