Primária de Wisconsin testa voto "descomprometido" por oposição a Biden sobre Israel

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - A oposição ao forte apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, à guerra de Israel contra o Hamas enfrentará um novo teste na terça-feira em Wisconsin, onde grupos de ativistas estão pedindo aos eleitores que não votem em Biden na primária democrata do Estado.

Durante duas semanas, cerca de 60 grupos de base e organizadores têm promovido sua causa em telefonemas, correspondências, faixas, visitas presenciais e "bancos de amigos", onde os voluntários entram em contato com amigos que, por sua vez, entram em contato com outros amigos.

A meta é fazer com que 20.682 eleitores marquem suas cédulas como "não instruídos", a versão de Wisconsin de "descomprometido". O número é significativo. Biden, um democrata, venceu o republicano Donald Trump por exatamente essa quantidade de votos no Estado na eleição presidencial de 2020.

Ainda não está claro se esses eleitores abandonarão Biden. Mas os esforços de Wisconsin, impulsionados por campanhas semelhantes em primárias no Havaí, Michigan e Minnesota, podem ter consequências. As pesquisas de opinião mostram que Biden e Trump estão empatados em nível nacional antes da revanche da eleição de 5 de novembro, e a vitória de Biden em 2020 se deveu a margens apertadas em Estados importantes.

"Estamos observando as cidades de Madison e Milwaukee mais de perto e há uma enxurrada de atividades nessas áreas", disse Halah Ahmad, porta-voz da campanha "não instruído" em Wisconsin, um Estado com uma primária aberta onde os eleitores não precisam registrar como membro de um partido para votar.

Alguns democratas têm expressado surpresa com a oposição ao forte apoio de Biden ao ataque de Israel à Faixa de Gaza, onde as autoridades de saúde dizem que mais de 32.000 palestinos foram mortos após um ataque do grupo militante Hamas em 7 de outubro, no qual Israel afirma que 1.200 pessoas foram mortas e 253 foram feitas reféns.

À medida que a fome se torna iminente em Gaza e em meio à pressão por uma trégua no país e no exterior, os EUA se abstiveram na semana passada em uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que exigiu um cessar-fogo imediato no enclave, provocando uma disputa com Israel, seu aliado próximo no Oriente Médio.

A porta-voz da campanha de Biden, Lauren Hitt, disse que o presidente "compartilha o objetivo de pôr fim à violência e de alcançar uma paz justa e duradoura no Oriente Médio. Ele está trabalhando incansavelmente para esse fim".

Os ativistas exigem que Biden peça um cessar-fogo permanente e interrompa a ajuda militar a Israel enquanto planejam a Convenção Nacional Democrata em Chicago em agosto, onde Biden deve ser nomeado oficialmente como candidato do partido.

"A Casa Branca mudou sua retórica sobre a guerra para onde deveria estar desde o início, mas ainda não conseguiu demonstrar uma mudança significativa em medidas quando se trata de armas e financiamento", disse Abbas Alawieh, um dos principais funcionários da campanha nacional de "descomprometidos".

O presidente visitou Wisconsin em março e disse que há "muita coisa em jogo" e que sua campanha vai "começar a bater de porta em porta" em Wisconsin e em vários outros Estados.

O entendimento convencional entre os democratas é que a inflação continua sendo a maior preocupação para os eleitores dos Estados do Meio-Oeste dos EUA, como Michigan, Minnesota e Wisconsin, e o impacto do movimento dos descomprometidos nesses Estados será mínimo em novembro.

Em Michigan, os "descomprometidos" obtiveram cerca de 13% dos votos democratas na primária do Estado. Em Minnesota, obtiveram mais de 19% dos votos após uma campanha de oito dias com um orçamento de menos de 20.000 dólares. Os ativistas do Wisconsin operam com um orçamento apertado semelhante e com pouco tempo a perder.