Presidente da República Democrática do Congo nomeia primeira mulher primeira-ministra do país

Por Ange Kasongo

KINSHASA (Reuters) - O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, nomeou nesta segunda-feira a primeira mulher primeira-ministra do país ao indicar a ministra do Planejamento, Judith Suminwa, ao cargo.

A nomeação encerra semanas de incertezas. A posse de Tshisekedi para um segundo mandato em janeiro iniciou uma longa busca por uma coalizão majoritária na Assembleia Nacional -- uma etapa fundamental para que um primeiro-ministro possa ser indicado e para formar um governo.

“Estou ciente da grande responsabilidade... Vamos trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento do país”, disse Suminwa, em rede nacional de televisão.

As autoridades têm pela frente uma série de desafios, como o agravamento do conflito e das crises humanitárias nas regiões leste e a administração da considerável riqueza mineral do Congo.

Em seu primeiro mandato, Tshisekedi prometeu acabar com a corrupção endêmica, reconstruir a economia, combater profundas desigualdades e conter a insegurança no leste, mas críticos afirmam que ele não cumpriu nenhuma dessas promessas.

(Reportagem adicional de Sonia Rolley)