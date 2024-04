Preço do querosene de aviação da Petrobras cai 1,3% em abril, aponta empresa

SÃO PAULO (Reuters) - O preço do querosene de aviação da Petrobras em importantes praças de negociação foi reduzido em aproximadamente 1,3% em abril na comparação com março, de acordo com informação do site da empresa nesta segunda-feira.

A companhia informou que o valor em Duque de Caxias (RJ) está agora em 3.911,80 reais por metro cúbico. Em Betim, o preço passou para 3.976,50 reais/metro cúbico, enquanto em Guarulhos está cotado a 3.961,30 reais/metro cúbico.

A Petrobras não informou imediatamente qual o reajuste médio mensal.

(Por Roberto Samora; edição de Letícia Fucuchima)