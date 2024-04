Preço do leite captado em fevereiro sobe pelo quarto mês consecutivo, diz Cepea

São Paulo, 1 - O preço do leite captado em fevereiro subiu 3,8%, a R$ 2,2347 o litro na "média Brasil", de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. Foi a quarta alta mensal consecutiva. "Mesmo com o aumento, a média ainda ficou 21,6% abaixo da registrada em fevereiro/23 em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IPCA de fevereiro/24)", explica o Cepea em nota.Conforme a análise, o movimento de alta decorre da menor produção no campo e do acirramento da disputa entre laticínios e cooperativas por fornecedores. O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do Cepea caiu 3,35% de janeiro para fevereiro, acumulando baixa de 5,2% no primeiro bimestre deste ano. O Cepea diz que a queda na oferta é explicada pelo clima e, sobretudo, pelas margens espremidas dos pecuaristas nos últimos meses, que levaram à redução de investimentos dentro da porteira.Ainda conforme o centro de estudos, a expectativa é de que as cotações do leite cru continuem subindo nos próximos meses, mas o ritmo pode ser limitado pelo consumo e pelas importações. "Agentes consultados pelo Cepea relatam que o consumo de derivados na ponta final da cadeia seguiu instável em fevereiro, apresentando muita sensibilidade ao aumento dos preços. Nesse sentido, os laticínios têm tido dificuldades em repassar a valorização da matéria-prima na negociação com os canais de distribuição. Ao mesmo tempo, as importações de lácteos, ainda que tenham apresentado queda nos últimos dois meses, continuam somando volumes expressivos, pressionando as cotações no mercado doméstico."