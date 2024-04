PMs agridem e arremessam bicicleta em homem no Pará; vídeo

Policiais militares foram gravados agredindo um homem em frente ao Hospital Municipal de Juruti, no oeste do Pará. As imagens começaram a circular nas redes sociais no último sábado (30).

O que aconteceu

Durante a abordagem, um dos policiais arremessou uma bicicleta. O vídeo mostra que o homem estava sentado na calçada, mas se levantou após a chegada do policial. O homem tentava se afastar quando o agente ergueu uma bicicleta e a jogou contra sua cabeça.

Outros policiais chegaram e cercaram o homem. Cerca de quatro agentes se reuniram para segurar o homem, que se movimentava bastante.

A Polícia Militar informa que vai apurar o ocorrido. A corporação afirmou que não compactua com desvio de conduta de nenhum agente e que um inquérito policial militar irá apurar o fato.

O UOL tenta contato com a Polícia Civil do Pará. O texto será atualizado em caso de resposta.