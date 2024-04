PMI industrial da China oficial sobe a 50,8 em março e supera expectativas

O índice de gerentes de compras (PMI) industrial da China subiu de 49,1 em fevereiro para 50,8 em março, segundo pesquisa oficial divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país no fim de semana. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de avanço do PMI industrial a 50. A leitura acima de 50 também aponta a primeira expansão na manufatura chinesa após cinco meses de contração. A pesquisa do NBS mostrou ainda que o PMI de serviços chinês oficial aumentou de 51 em fevereiro para 52,4 em março. Fonte: Dow Jones Newswires.