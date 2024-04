Pai e filho reagem a assalto em supermercado e morrem baleados no RS

Pai e filho foram mortos a tiros após reagirem a um assalto em um mercado no município de Muliterno (RS), neste domingo (31).

O que aconteceu

As vítimas, identificadas como Luiz Brollo Sobrinho, 71, e Fábio Junior Brollo, 44, eram donas do estabelecimento onde o crime ocorreu. Outro filho de Luiz, Afrânio Leonardo Brollo, levou uma coronhada e foi hospitalizado. As informações são da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.

Crime aconteceu por volta das 9h de ontem. Três suspeitos entraram no mercado se passando por clientes e, em seguida, anunciaram o assalto. Um dos filhos de Luiz entra em confronto corporal com os assaltantes e é baleado. O pai saiu em defesa dos filhos, foi baleado e morreu na hora. Fábio chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Luiz Brollo é ex-secretário de obras de Muliterno.

A Brigada Militar fez um cerco no trevo de acesso à cidade e conseguiu localizar o carro usado pelos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Ciríaco.

Em nota, a prefeitura de Muliterno declarou luto de três dias e lamentou as mortes de pai e filho. "Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências à família Brollo e a todos aqueles que foram impactados por essa triste perda. Que encontrem conforto e serenidade para enfrentar este momento de luto, sabendo que Luiz Brollo Sobrinho e Fábio Junior Brollo serão lembrados com carinho e respeito por todos nós. Que suas memórias permaneçam vivas em nossos corações e que seu legado continue a inspirar-nos a construir um futuro melhor para Muliterno".