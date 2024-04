Orgânicos: foodtech Diferente quer triplicar faturamento em 2024

São Paulo, 1 - A Diferente, foodtech de alimentos orgânicos, quer triplicar o faturamento em 2024, para mais de R$ 60 milhões, ante R$ 23 milhões em 2023. A startup planeja aprimorar e expandir o uso de tecnologia baseada em inteligência artificial. A PitaIA, da qual a Diferente é proprietária, é capaz de aprender as preferências e restrições alimentares do cliente, permitindo sugestões personalizadas para cada cesta de compras feitas no aplicativo.A startup também enfrenta desafios na busca de alimentos orgânicos fora dos padrões das grandes varejistas, que vêm atraindo mais consumidores que defendem o não desperdício. A empresa cita a dificuldade de encontrar fornecedores confiáveis e consistentes, especialmente por causa da sazonalidade e da variação geográfica, ou a garantia da certificação orgânica, assegurando que os produtos cumpram os padrões estabelecidos para produções livres de agrotóxicos ou fertilizantes químicos.Tendo resgatado mais de 1.706 toneladas de alimentos considerados "fora do padrão" desde o início das suas operações, em 2022, a empresa também planeja superar a marca de 20 milhões de quilos salvos e entregues em suas cestas nos próximos quatro anos.Conforme havia adiantado a reportagem, a Diferente entregou em 2023 R$ 10 milhões a seus 200 fornecedores, pequenos agricultores de orgânicos, e prevê dobrar o valor este ano. A foodtech atende Curitiba e 53 municípios paulistas.