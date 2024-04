'Sensação perfeita': preservativo Olla faz sucesso e está com 15% OFF

O preservativo Sensitive, da marca Olla, é o mais vendido na categoria "produtos de sexo seguro" da Amazon, parceira do UOL: foram mais de mil compras só no mês passado.

Entre os motivos para a preferência dos consumidores - além do preço, pois é possível comprar o pacote econômico -, está o fato de o produto ser mais fino e resistente que as camisinhas tradicionais. Confira a seguir outras vantagens e avaliações de quem já comprou.

O que esse preservativo tem de bom?

Mais fino que o padrão, permite que o casal sinta mais prazer sem arriscar a saúde;

Anatomicamente projetado para permitir fácil colocação;

Feito de látex, oferece segurança;

É lubrificado para que a relação sexual seja melhor e com mais estimulação, além de evitar irritações;

Disponível também em embalagens de 6 e 3 unidades.

O que diz quem comprou?

O preservativo é bem avaliado: recebeu nota média de 4,8 (sendo 5 a máxima). Até então, são mais de 2.600 avaliações. Veja alguns comentários:

Produto de qualidade e bem fino, o que garante uma excelente experiência sensitiva. Fernando Guadagnin

Ótimo pelo preço, melhor que tem!! Luís F.

Gostei bastante, dá para sentir melhor pele com pele. Luana

Sensação perfeita. Murillo Souza

Realmente intensifica o prazer para quem não gosta do contato com preservativo. Luis Fernando Robalo Ramos

Pontos de atenção

Alguns compradores reclamam da qualidade e cheiro do preservativo.

Posso não compartilhar da mesma opinião que outras pessoas, mas não me agradou. A quantidade de lubrificação é pouca, o cheiro não é dos melhores. Usei uma após a outra querendo acabar logo e fiquei com trauma da marca que eu achava ser uma das melhores. Warnney Machado

O cheiro do látex é muito forte. Cumpre seu propósito, mas realmente achei o cheiro desagradável. Raquel Martins

Outras opções

Além da embalagem "Leve 8 Pague 6", o preservativo Sensitive, da Olla, está disponível ainda em mais dois pacotes:

