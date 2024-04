Nunes diz que sistema elétrico de São Paulo corre risco de colapso sob Enel

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse hoje que a decisão do Ministério de Minas e Energia de determinar a abertura de um processo disciplinar contra a Enel é "acertada", e que o sistema elétrico da cidade corre risco de colapsar em três anos.

O que aconteceu

Nunes disse que se reuniu com o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo recentemente, e que profissionais que trabalharam no sistema de eletrificação da cidade por mais de 30 anos avaliaram que, sem investimento, haverá "um colapso, em no mínimo três anos".

É algo muito sério, é necessário tomar uma atitude contundente, é muito perceptível que a Enel não tem condições de continuar.

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

O contrato da Enel dura até 2028. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse hoje ter determinado a abertura de um processo disciplinar que pode encerrar a concessão antecipadamente.

Empresa não pagou cerca de R$ 300 milhões em multas, segundo o ministro. Moradores da capital paulista vêm sofrendo com repetidas falhas na distribuição de energia elétrica.

Em março, moradores do centro paulistano ficaram até quatro dias sem energia elétrica, e atendimentos na Santa Casa de Misericórdia, que fica no bairro Vila Buarque, tiveram de ser reprogramados.

No fim de 2023, 2,1 milhões de endereços ficaram sem energia na capital paulista após fortes chuvas. O restabelecimento total dos serviços chegou a levar uma semana para alguns consumidores.

O UOL entrou em contato com a Enel. Caso haja resposta, o texto será atualizado.