Número de migrantes que cruzam ilegalmente o Canal da Mancha aumentou em 41% no início do ano

O número de pessoas que cruzaram ilegalmente o Canal da Mancha a bordo de pequenas embarcações desde o início do ano aumentou 41,7% em relação a 2023, atingindo um nível recorde, segundo um balanço do governo britânico. As travessias são perigosas e sete pessoas morreram desde o começo do ano.

No primeiro trimestre de 2024, 5.373 pessoas fizeram a travessia ilegalmente, quase 1.500 a mais que no mesmo período de 2023. Só no mês de março deste ano, o número subiu para 3.118, com um aumento observado nos últimos dias.

Só no domingo (31), 442 pessoas chegaram à costa inglesa a bordo de nove botes infláveis ??e muitas vezes sobrecarregados, e 349 foram contabilizadas no dia anterior.

Desde o início do ano, pelo menos sete migrantes, incluindo uma menina de sete anos e um adolescente de 14, morreram no mar enquanto tentavam chegar à Inglaterra.

Em 2023, quase 30.000 migrantes atravessaram ilegalmente o Canal da Mancha, um número inferior ao recorde alcançado em 2022 (45.000), que o governo destaca em um relatório.

Desde que chegou a Downing Street, há um ano e meio, o primeiro-ministro Rishi Sunak fez da luta contra a imigração irregular uma de suas prioridades, reiterando sua promessa de "deter os barcos".

Enfraquecimento dos conservadores

O aumento nas travessias do Canal da Mancha deve enfraquecer ainda mais os conservadores alguns meses antes das eleições legislativas. As pesquisas de intenção de voto preveem uma vitória esmagadora da oposição trabalhista liderada por Keir Starmer.

Um vasto estudo realizado com 15.000 pessoas e publicado neste fim de semana não só dá aos trabalhistas uma vantagem de 19 pontos (observada durante meses), mas indica que os conservadores cairiam abaixo da marca de 100 deputados (dos 650 na Câmara dos Deputados), em comparação com 348 atualmente.

Outra, pesquisa com 18.000 pessoas, indica a possibilidade de um Parlamento com apenas 80 deputados conservadores.

Atualmente em análise no Parlamento, o polêmico projeto de lei do governo para expulsar migrantes para Ruanda encontra resistência por parte da câmara alta, a dos Lordes, que pretende suavizar o texto.

Um porta-voz do Ministério do Interior sublinhou no domingo que "o número inaceitável de pessoas que continuam a atravessar o Canal da Mancha demonstra por que devemos colocar em prática os voos para Ruanda o mais rapidamente possível".

(Com AFP)