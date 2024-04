Novos combates entre pecuaristas e agricultores deixam 23 mortos no Chade

Pelo menos 23 pessoas morreram no final de março em sete dias de confrontos entre pecuaristas nômades e agricultores no sul do Chade, país afetado por combates sangrentos entre estas comunidades, anunciou à AFP o ministro das Comunicações, Abdraman Kulamala, nesta segunda-feira (1º).

Os pecuaristas levam os seus rebanhos para pastar nos campos dos agricultores ou disputam a propriedade de algumas terras.

Estes novos confrontos ocorreram após o assassinato de um homem de uma comunidade árabe em uma emboscada e ocorreram entre 21 e 27 de março em três cidades da região de Medio Chari, Balwai, Kolo e Balkutu, localizadas no sul fértil do Chade, disse o ministro Kulamala à AFP.

Os familiares da vítima e membros do seu clã, procedentes do árido norte do país, realizaram uma expedição punitiva na localidade da comunidade agrícola Sara-Kaba, que acusam de ter armado a emboscada, segundo o ministro.

