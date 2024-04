Novo líder da Indonésia visita China e promete relações próximas

PEQUIM (Reuters) - O presidente eleito da Indonésia, Prabowo Subianto, visitou Pequim nesta segunda-feira, em sua primeira viagem ao exterior desde a eleição e, segundo a imprensa estatal chinesa, disse ao presidente Xi Jinping que quer manter as relações próximas do seu antecessor, Joko Widodo.

Prabowo “apoia totalmente o desenvolvimento de relações mais próximas entre Indonésia e China e deseja dar continuidade à política do presidente Joko de amizade com a China”, disse Prabowo, de acordo com a emissora CCTV da China.

O novo governo indonésio promoverá o alinhamento de estratégias de desenvolvimento entre os dois países e buscará mais resultados em cooperações em questões como economia, comércio e redução da pobreza, afirmou.

Prabowo, atualmente o ministro da Defesa da Indonésia, também disse que vê a China como uma parceira-chave.

“Sobre cooperação em defesa, eu vejo a China como uma das parceiras-chaves para garantir a paz e a estabilidade da região”, afirmou, em um comunicado, acrescentando que quer aumentar cooperações em defesa com a China.

“Também me comprometo a atender às necessidades de equipamentos militares da Indonésia, intensificar cooperação na indústria da defesa e estabelecer diálogos produtivos, acrescentou.

Xi descreveu Prabowo como um “velho amigo do povo chinês” e disse que a China vê suas relações com a Indonésia por uma perspectiva estratégica e de longo prazo, pronto para aprofundar a cooperação estratégica em todos os aspectos.

(Reportagem de Ryan Woo, Liz Lee e Ethan Wang; Reportagem adicional de Gayatri Suroyo e Ananda Teresia em Jakarta)