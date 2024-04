No Dia 1º de Abril, conheça as mentiras mais ouvidas por empreendedores

Quem nunca caiu em alguma pegadinha de um amigo no dia 1º de abril, data popularmente conhecida como o Dia da Mentira? Para entrar na brincadeira, o UOL perguntou a 22 empresários quais foram as mentiras que já ouviram em sua trajetória empreendedora.

Confira os depoimentos abaixo:

1) "O cliente tem sempre razão"

Adotar essa máxima sem restrições pode levar a expectativas irrealistas por parte dos clientes, afetar negativamente a moral da equipe e incentivar relacionamentos não saudáveis entre empresas e clientes. Esta abordagem, pode esbarrar em questões culturais, morais e éticas da companhia por exemplo, colocando os funcionários em posições onde se sentem desvalorizados e sujeitos a demandas e abusos injustos. Em vez de adotar a posição de que o cliente nunca erra, as empresas devem se concentrar em ouvir ativamente e trabalhar em conjunto para encontrar soluções viáveis, garantindo ao mesmo tempo que a equipe se sinta segura de que está sendo também respeitada na mesma medida.

Lyana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt

2) "Tudo vai dar certo"

As pessoas acham que empreender é saber fazer, mas não é bem assim e nem tudo vai dar certo ao longo dessa caminhada, como já ouvi. Não é simplesmente pegar uma competência, fazer algo e tudo vai dar certo ao longo dessa caminhada. Já ouvi muito isso, mas não é bem assim. No meu primeiro negócio, antes da Vaapty, eu era um ótimo gestor, mas um péssimo controlador. Achei que conseguiria suprir essas falhas sozinho, mas não consegui e cheguei à falência. Depois que quebrei e me reerguer, entendi que para o negócio dar certo, eu precisava identificar e suprir as minhas fraquezas com pessoas competentes para me auxiliar nas áreas que eu não dominava.

Ycaro Martins, CEO e sócio fundador da Vaapty

3) "É preciso ter uma ideia inovadora"

É crucial compreender que nem todos os negócios de sucesso são baseados em concepções revolucionárias. É preferível oferecer um serviço de qualidade, mantendo a excelência e cultivando a lealdade do seu público, do que tentar comercializar uma ideia 'fora da caixa' que não encontra compradores. É importante reconhecer que as pessoas frequentemente buscam mais por serviços comuns do que por aqueles considerados revolucionários.

João Piffer, CEO e sócio-fundador da PróRir

4) "É fácil, basta só querer e acreditar"

A maior mentira que um empreendedor pode ouvir é que é fácil empreender, basta querer e acreditar. Claro que existe o motivacional nisso, porém não é fácil ser empresário no Brasil. Ao contrário, é extremamente burocrático e há escassez de mão de obra. Então, tudo é uma luta e é preciso, além do otimismo, achar o time certo e ter total noção disso. Não basta só querer.

Angelo Max Donaton, CEO e fundador da Lavô

5) "Empreender não vai dá estabilidade, CLT é melhor"

Ouvi de pessoas muito próximas e queridas que empreender não dá certo e que o CLT [registro em carteira] me dava uma estabilidade maior. Me apresentaram estatísticas e percentuais de quantas empresas fecham entre o primeiro e segundo ano. Porém, o que não me foi falado é o lado positivo de empreender. Criar um negócio com nosso DNA, características e valores com certeza dá muito trabalho, mas ver o que foi feito por você dá um orgulho e preenchimento muito grande.

Felipe Buranello, CEO e sócio- fundador da Maria Brasileira

6) "Qualquer um pode ter sucesso, é só ter dinheiro"

O autêntico êxito empresarial é construído sobre uma base sólida de sabedoria e competências. A riqueza pode ser crucial sim. Porém, para mim, o mais vital é o saber, a capacidade de compreender o mercado, reconhecer oportunidades e desenvolver as competências necessárias para fazer o empreendimento prosperar. Acredito firmemente que, com o conhecimento apropriado e as habilidades adequadas, é viável buscar recursos no mercado, multiplicá-los ou até mesmo encontrar investidores para apoiar a concepção.

Cristiano Correa, CEO e franqueado da Ecoville Brasil

7) "Empreendedor trabalha menos"

A afirmação de que empresários trabalham menos, está longe de ser verdadeira, especialmente nos primeiros anos da empresa. O empreendedor não consegue simplesmente desconectar. Não existe um horário fixo para encerrar o expediente e relaxar em casa, sem pensar nos assuntos do negócio. Ele está constantemente envolvido, pensando e preocupado com os aspectos práticos, sobre a próxima semana, fluxo de caixa, impostos e precificação. Até mesmo as notícias dos jornais são interpretadas à luz dos seus interesses empresariais.

Rodrigo Bourscheidt, CEO e fundador da Energy+

8) "Empreender é uma alternativa para ter um bom salário"

Ser empreendedor é o melhor dos caminhos para alcançar uma grande prosperidade. O longo prazo pode trazer resultados extraordinários no negócio que seriam inimagináveis no curto prazo. A verdade é que o sucesso no empreendedorismo só acontece para aqueles que têm a audácia, a persistência, a resiliência, paixão e dedicação por aquilo que fazem, que contribua para resultados extraordinários, sempre com aperfeiçoamento e aprendizado constantes, nunca cedendo aos seus valores e princípios.

Paulo Manuel, CEO da TZ VIAGENS

9) "Só ganha dinheiro quem tem dinheiro"

Iniciei meus negócios praticamente do zero e me vi impulsionado por uma mistura de coragem, determinação, foco e resiliência na tentativa de buscar a transformação em um empresário multimilionário. É comum nos depararmos com obstáculos financeiros em nossos projetos, mas atribuir exclusivamente à falta de recursos é um equívoco. A chave reside na capacidade de explorar alternativas viáveis e na coragem de arriscar. Estabelecer parcerias sólidas com instituições financeiras, explorar soluções criativas para angariar investimentos e, sobretudo, ter a coragem de se aventurar podem ser os ingredientes essenciais para o sucesso, mesmo sem capital inicial.

Pedro Paixão, CEO e fundador da Ultra Cursos

10) "Para começar um negócio é preciso ter equipe grande"

Comecei a empreender com quatro funcionários em um barracão de 250m² produzindo e vendendo sofás. Somente após alguns anos, alcancei a marca de 200 funcionários. Tive inúmeras dificuldades, mas não desisti. Investi em vendedores, contei com ajuda de pessoas da área, participei de feiras e insisti, confiando que, embora o trajeto fosse longo, a vitória de certo chegaria. Ser um empreendedor é estar conectado com tudo o que acontece ao seu redor, pesquisar e procurar por novidades no segmento em que atua, perseverar, lutar pelo negócio e, principalmente, ser humilde para reconhecer que toda empresa começa pequena.

Claudinei dos Anjos, CEO e fundador da Anjos Colchões & Sofás

11) As empresas crescem durante crises

Esse é um mito bastante difundido e muito delicado do ponto de vista do empreendedorismo. Conhecemos a máxima que enquanto "uns choram, outros vendem lenço", mas para que isso aconteça a empresa deve estar muito bem estruturada, ter um caixa sólido, clientes fidelizados e mão de obra qualificada. Senão ela não cresce, ela quebra.

Aluízio de Freitas, Diretor da SIGBOL

12) "Quem empreende faz seu próprio horário"

Não! Empreender envolve trabalhar muito, fazer coisas que não trarão resultados imediatos e, muitas vezes, colher os louros após anos. A não ser que a empresa tenha muito dinheiro em caixa e o empreendedor consiga se dar o "luxo de trabalhar" 40 horas por semana. Do contrário, é trabalho incessante. Liberdade, autonomia, criação são sinônimos de empreender, além de não ter que bater ponto e estar sempre em um local específico, mas a disponibilidade e energia tem que ser grandes sempre.

Célia Volponi, CEO da Raízes Soluções

13) Uma ótima ideia garante sucesso

A supervalorização de uma ideia inovadora como garantia de sucesso é um equívoco, infelizmente, muito comum no ambiente empreendedor. Na realidade, a eficácia de uma ideia depende de sua implementação e validação no mercado. É crucial entender que o sucesso no empreendedorismo deriva da combinação de uma boa ideia com uma execução estratégica sólida e o uso de ferramentas de validação. A ideia em si não materializa bons resultados e nem gera valor a quem a consome.

Raphael Guilhon Rodrigues, Consultor de estratégia para PMEs

14) É difícil empreender no Brasil

Acredito que uma das maiores mentiras que contam para o empreendedor é que o Brasil não é tão bom para investir e que tudo é muito complicado por aqui. Na minha visão, este é um posicionamento equivocado, pois vejo o Brasil como sendo um país com mais facilidade de sucesso do que os Estados Unidos, Canadá e a maioria dos países da Europa. Falo isso, pois a concorrência em países desenvolvidos, na maioria dos setores, é extremamente grande e mais estruturada. Já no Brasil, existem diversos setores pouco explorados que se o trabalho for bem feito o sucesso é só questão de tempo.

João Marcos Rios, Sócio- fundador da VFP

15) Empreender é difícil só no Brasil

Hoje a rede Sóbrancelhas está presente em vários países, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Portugal e Estados Unidos. O que eu percebi é que as dificuldades não têm a ver com o Brasil, mas com as pessoas. Empreender é um desafio em qualquer lugar e quem achar que isso é uma realidade só no Brasil, vai ter dificuldades para empreender em qualquer lugar.

Luzia Costa, fundadora da rede de franquia Sóbrancelhas

16) "Trabalhar com pessoas é complicado e difícil"

Muitos empresários dizem que trabalhar com pessoas é complicado e difícil. No entanto, sempre considerei um equívoco esperar que as pessoas se comportem exatamente como desejamos. É fundamental entender e respeitar a diversidade, e a chave para o sucesso está em 'permitir' que elas se tornem as melhores versões de si mesmas, alinhadas à cultura da empresa. Trabalhar com pessoas só se torna um desafio se o líder se posicionar como um "Deus", tentando moldar as pessoas à sua imagem e semelhança. Por outro lado, ao contratar indivíduos alinhados aos valores da empresa e ao criar um ambiente que promova a segurança psicológica, permitindo que trabalhem de forma leve, sua empresa tem tudo para prosperar e ter muito sucesso.

Lucas André, CEO e fundador da Fast Tennis

17) A empresa precisa de capital para começar

Um dos maiores mitos é que se precisa de capital para tocar um negócio. Lógico que ajuda, e muito, mas o mais importante é encontrar alternativas quando não existem soluções prontas e fáceis. Por exemplo, se não tem capital suficiente, busca um modelo em que teus fornecedores te financiem, se não tem budget para marketing online, busque alternativas, faça SEO, marketing de guerrilha e se vire. Isso me parece com a vida em família, se você esperar ter capital suficiente para se casar ou esperar comprar a casa para ter filhos, estará atrasando as coisas e, talvez, isso nunca aconteça. Busque alternativas, encontre as soluções e, junto com sua família, faça acontecer.

Jack Strimber, Sócio e CEO da Packster

18) "Empreender é difícil só no começo"

Isso é um mito porque há dificuldade em toda a trajetória do empreendedorismo. Seja no início, no meio ou no crescimento, enfim, em todas as fases.

Leandro Terada, CEO e sócio da L'acqua di Fiori

19) "O importante são os resultados, não o franqueado"

Quando eu tinha dois anos de franquia, visitei uma grande rede, que era referência de boa gestão, para acompanhar sua operação. Durante algumas horas, observei o dono tratar as pessoas com rispidez, dureza, sem jogo de cintura e vi que ele não se preocupava com o sucesso do franqueado, só com os resultados. Saí de lá sem entender como poderia crescer se não fosse com a alegria do franqueado. Lógico que tem que ter resultado, mas não é só isso. Ele precisa se sentir bem onde ele está, se sentir confortável e ter aquela segurança de que ele está no lugar certo. Foi o que fiz. Hoje nós temos quase 3 mil franquias e eles menos de 100.

Paulo Zahr, Presidente do Grupo OdontoCompany

20) "Expansão internacional somente após crescer no Brasil"

Ter sucesso na expansão internacional somente depois de ter esgotado todas as oportunidades no Brasil é uma das mentiras que ouvi quando comecei meu negócio. Todos os grandes empreendedores falam isso, mas o meu processo foi diferente. Comecei no Brasil, depois explodi em outros países e voltei para crescer dentro do meu país.

Fritz Paixão, CEO e fundador da CleanNew

21) "Só vai conseguir se tiver apoio da família"

Quando eu projetei a Padrão Enfermagem, minha maior inspiração foi a profissão e experiência da minha mãe como auxiliar de enfermagem. Contudo, na hora de empreender, é preciso apostar na sua ideia e naquilo que acredita. Mesmo com dificuldades financeiras e sem o apoio da família, que por vezes me aconselharam a desistir e buscar um emprego formal. O importante é continuar seguindo seu propósito, pois, durante o percurso, as pessoas certas serão reveladas. Foi o que aconteceu comigo e, desta forma, fortaleci minha empresa.

Rafael Schinoff, CEO e fundador da Padrão Enfermagem

22) "Ter constância trará resultado"