Netanyahu retoma medida para fechar TV Al Jazeera em Israel

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, retomou nesta segunda-feira as iniciativas para fechar a rede de televisão por satélite do Catar Al Jazeera em Israel, dizendo, por meio do porta-voz de seu partido, que o Parlamento seria convocado à noite para ratificar a lei necessária.

Depois disso, Netanyahu "tomará medidas imediatas para fechar a Al Jazeera, de acordo com o procedimento estabelecido na lei", informou comunicado do partido Likud. Israel já acusou a emissora de fazer agitação contra o país entre os telespectadores árabes.

O escritório principal da emissora em Israel e o governo do Catar em Doha não responderam imediatamente a um pedido de comentário. A Al Jazeera já acusou Israel de atacar sistematicamente os seus escritórios e pessoal.

Autoridades israelenses reclamam há muito tempo da cobertura da Al Jazeera, mas não chegaram a tomar ações, conscientes do financiamento do Catar aos projetos de construção palestinos na Faixa de Gaza - vistos por todas as partes como um meio de evitar o conflito.

Desde a guerra em Gaza, que eclodiu em 7 de outubro, com assassinatos e sequestros transfronteiriços cometidos pelos combatentes do Hamas, grupo que governa o enclave, Doha tem mediado negociações de cessar-fogo, sob as quais Israel recuperou alguns dos reféns.

No entanto, as negociações sobre uma segunda proposta de trégua parecem não levar a lugar algum. Em janeiro, Netanyahu apelou publicamente para que os catarianos fossem pressionados a aplicar mais pressão sobre o Hamas. O Catar abriga o gabinete político do grupo e várias autoridades graduadas do Hamas.

Questionado se a ameaça contra a Al Jazeera poderia fazer parte de tal pressão, um porta-voz do governo israelense, Avi Hyman, não respondeu diretamente, embora tenha descrito a emissora como "empenhada em divulgar propaganda durante muitos e muitos anos".

No que pode ter sido uma indicação de que a Al Jazeera poderia ter recursos legais contra qualquer fechamento, Hyman acrescentou durante um briefing: “Há o devido processo, então ainda não chegamos lá”.

O ministro das Comunicações de Israel acusou a emissora em 15 de outubro de incitação pró-Hamas e de expor as tropas israelenses a emboscadas. A Al Jazeera e o governo de Doha não responderam a essas alegações.

No mês seguinte, Israel pareceu poupar a rede do Catar, ordenando, em vez disso, o fim das transmissões locais de um canal libanês pró-iraniano menor, Al Mayadeen, sob regulamentos de emergência para a mídia.

O projeto de lei que deverá ser ratificado nesta segunda-feira foi aprovado em primeira leitura no Knesset em fevereiro.

(Por Dan Williams)