Ativistas fazem protestos em frente a casas de políticos bolsonaristas

O movimento Levante Popular da Juventude realizou um ato na manhã de hoje (01) para lembrar os 60 anos do golpe militar no Brasil e criticar deputados bolsonaristas.

O que aconteceu

Jovens se reuniram em frente a casas de bolsonaristas. Protestos do Levante Popular da Juventude foram realizados em várias capitais do Brasil "contra políticos e personalidades ligadas à extrema-direita" que teriam articulado, mobilizado e/ou estado presentes nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Manifestações envolveram cartazes, pichações e queimas de bonecos com rostos de deputados. O mote da campanha, "Aqui mora um golpista: por verdade, memória e justiça", serve para "denunciar a tentativa de golpe em 2023 e explicitar sua relação com o Golpe Militar de 1964", segundo o movimento.

Maioria de alvos é do PL, partido de Bolsonaro. A manifestação visou Eduardo Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio (PL), Pedro Lupion (PP), Anderson Torres (PL), André Fernandes (PL), Clarissa Tércio (PP), Antonio Carlos Nicoletti (União), Silvia Waiãpi (PL) e Antônio Galvan. A reportagem entrou em contato com todos os citados, e atualizará o texto conforme houver resposta.