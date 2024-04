Minério de ferro sobe com dados sólidos de atividade fabril na China

NOVA DÉLHI (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro reverteram perdas iniciais e passaram a subir nesta segunda-feira, ajudados por dados que mostraram que a atividade industrial da China se expandiu pela primeira vez em seis meses em março, reforçando a confiança no principal mercado consumidor do minério.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) subiu para 50,8 em março, de 49,1 em fevereiro, de acordo com uma pesquisa oficial divulgada no domingo.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em alta de 2,6%, a 768 iuanes (106,23 dólares) a tonelada. No início do dia, o contrato caiu brevemente para seu valor mais baixo desde 18 de março.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, subiu 0,01%, a 101,05 dólares a tonelada.

No início da sessão, os futuros haviam caído devido a preocupações com o excesso de oferta.

"Os futuros do minério de ferro caíram nesta manhã em resposta a um aumento de 3 milhões de toneladas nos embarques australianos de minério de ferro na semana passada", disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities.

"Isso possivelmente sinaliza para o mercado que as programações de manutenção das minas do primeiro trimestre chegaram à sua conclusão, e a recuperação dos embarques pode agora começar a compor os estoques de minério de ferro nos principais portos chineses", disse Widnell.

Separadamente, os dados de uma pesquisa privada mostraram que a atividade industrial da China expandiu-se no ritmo mais rápido em 13 meses em março, com a confiança nos negócios atingindo um recorde de alta de 11 meses, impulsionada pelo aumento de novos pedidos de clientes no país e no exterior.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian recuaram, com o carvão metalúrgico e o coque caindo 3,1% e 1%, respectivamente.

(Reportagem de Neha Arora)