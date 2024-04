Milhares de israelenses participam de protestos contra o governo

JERUSALÉM (Reuters) - Milhares de israelenses foram às ruas de Jerusalém nesta segunda-feira, dando continuidade a protestos que já chegam ao terceiro dia contra o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu e exigindo novas eleições.

As manifestações ganharam intensidade no momento em que a guerra em Gaza se aproxima de seu sexto mês e cresce a irritação com a maneira de o governo lidar com os 134 reféns israelenses ainda mantidos pelo movimento islâmico Hamas.

"Estamos aqui para protestar. Para pedir eleições o mais rápido possível. Sentimos que chegamos ao limite. Nós realmente precisamos nos livrar do Bibi", disse Timma Benin, manifestante em Jerusalém, usando o apelido de Netanyahu.

A coalizão de direita de Netanyahu foi alvo de alguns dos maiores protestos da história de Israel no ano passado, quando centenas de milhares de pessoas participaram de manifestações semanais contra planos de reformular os poderes da Suprema Corte, o que os manifestantes viram como um ataque contra as fundações democráticas de Israel.

Netanyahu descartou várias vezes a realização de eleições antecipadas, nas quais pesquisas de opinião sugerem que ele seria derrotado, dizendo que ir às urnas no meio da guerra apenas recompensaria o Hamas.

Ele prometeu trazer os reféns para casa e destruir o Hamas, movimento islâmico que governa Gaza, onde mais de 32.000 palestinos foram mortos durante a ofensiva de meses de Israel, segundo autoridades de saúde de Gaza, governada pelo Hamas.

Mas, após meses de suspensão das regras normais da política por conta do conflito em Gaza, Netanyahu tem enfrentado uma oposição cada vez mais forte.

Pesquisas indicam que a maioria dos israelenses culpa Netanyahu pelas falhas de segurança que levaram ao ataque devastador dos combatentes do Hamas às comunidades no sul de Israel em 7 de outubro, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas, segundo registros israelenses e dezenas de reféns foram levados.

Soma-se a isso uma complicação adicional: Netanyahu também enfrentou protestos de manifestantes judeus ultraortodoxos, irritados com a remoção das isenções que liberavam jovens estudantes dos seminários religiosos do serviço militar obrigatório.

(Reportagem de Dedi Hayun)