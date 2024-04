Lilia: 'Forças Armadas não são o fiel da balança da democracia no Brasil'

A antropóloga Lilia Schwarcz criticou a ambiguidade do artigo 142 e como as Forças Armadas o usam de má-fé, durante participação no UOL News da manhã desta segunda-feira (1º).

A Constituição não prevê que as Forças Armadas possam ser usadas para rejeitar o resultado da eleição, como prerrogativa de um golpe, nem atuar sem a autorização dos Poderes.

Esse artigo 142 é ambíguo e usado com muita má-fé pelas Forças Armadas. Ele não dá às Forças Armadas esse poder de investir contra a democracia e fazer um veto contra os Três Poderes.

Ele tem sido lido com má-fé intelectual. Na minha opinião, é preciso reformular esse artigo para não dar ensejo e possibilidade para uma má leitura.

As Forças Armadas não são o fiel da balança da democracia no Brasil. Historicamente, são o oposto.

