Liberty Media, dona da F1, anuncia compra da MotoGP

ROMA, 1 ABR (ANSA) - O grupo americano Liberty Media, dono dos direitos comerciais da Fórmula 1, anunciou nesta segunda-feira (1º) a aquisição de 86% da Dorna Sports, empresa proprietária da MotoGP.

De acordo com comunicado oficial, a operação se baseia em um valor de mercado da principal categoria da motovelocidade mundial avaliado em 4,2 bilhões de euros (R$ 22,7 bilhões), enquanto o valor patrimonial é estimado em 3,5 bilhões de euros (R$ 18,9 bilhões).

Os 14% restantes da Dorna, empresa com base em Madri, na Espanha, continuarão com os atuais proprietários, e o CEO Carmelo Ezpeleta, no cargo desde 1994, seguirá na função.

"Estamos entusiasmados por expandir o nosso portfólio de ativos de esportes e entretenimento ao vivo com a aquisição da MotoGP", disse Greg Maffei, presidente e CEO da Liberty Media, que vem conseguindo aumentar o público da F1 nos últimos anos.

"A MotoGP é um campeonato global com uma base de fãs leais e entusiasmados, corridas cativantes e um perfil financeiro altamente gerador de fluxo de caixa. Carmelo e sua equipe construíram um grande espetáculo esportivo que podemos expandir para um público global mais amplo", acrescentou.

Ezpeleta, por sua vez, afirmou que a venda para a Liberty Media é "o próximo passo perfeito na evolução" da categoria rainha da motovelocidade. "A Liberty Media tem um histórico incrível no desenvolvimento de ativos desportivos, e não poderíamos desejar um parceiro melhor para expandir a base de fãs da MotoGP em todo o mundo", salientou.

A transação deve ser concluída até o fim de 2024 e ainda está sujeita à aprovação de autoridades de concorrência em diversas jurisdições.

Além da MotoGP, a Dorna também detém os direitos comerciais e televisivos da Moto2, da Moto3, da MotoE, do mundial de Superbike e do primeiro mundial feminino de motovelocidade.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.