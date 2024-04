Motorista que deixou cinco mortos em procissão em PE se apresenta à polícia

O motorista do micro-ônibus que atropelou um grupo de fiéis durante procissão em Jaboatão dos Guararapes (PE) se apresentou à polícia ontem, pouco após o acidente. Ao todo, cinco pessoas morreram.

O que aconteceu

Motorista não teve identidade divulgada. Ele foi ouvido ainda ontem, informou a Polícia Civil de Pernambuco.

Número de mortos subiu após uma mulher que foi hospitalizada morrer, informou a prefeitura. Ao todo, morreram três mulheres, de 66, 53 e 51 anos, e dois homens, de 68 e 52 anos.

Há 26 vítimas internadas. Nove delas estão no Hospital da Restauração; sete no Hospital Dom Hélder; uma no Hospital Otávio de Freitas, uma em um hospital particular e oito em duas UPAs diferentes do Recife.

Motorista perdeu controle ao descer ladeira, diz prefeitura. Segundo o município, o veículo chegou a desviar de veículos na avenida Barreto de Menezes, mas atingiu o grupo de fiéis.

Micro-ônibus com documentação regular. O veículo foi vistoriado pela última vez há cinco meses, informou a secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade.

As diligências seguem até o total esclarecimento do ocorrido.

Polícia Civil de Pernambuco, em nota

Relembre o caso

Atropelamento no bairro de Marcos Freire. O micro-ônibus avançou contra uma multidão na Avenida Barreto de Menezes, no trecho conhecido como "ladeira da Adelaide", ontem.

Fiéis atropelados faziam procissão. O grupo participava da 3ª Caminhada Cristo Vive, da paróquia Matriz do Perpétuo Socorro. O evento começou às 16h, menos de uma hora antes do acionamento dos bombeiros.

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, lamentou o atropelamento. "Meus sentimentos aos fiéis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão", escreveu, em publicação nas redes sociais.

Arquidiocese lamentou mortes. Em nota, a Arquidiocese de Olinda e Recife afirmou que recebeu a notícia do "grave acidente com pesar".