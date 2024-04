Intenso tiroteio toma ruas e deixa capital do Haiti em pânico

Por Ralph Tedy Erol

PORTO PRÍNCIPE (Reuters) - O pânico se instalou no centro de Porto Príncipe nesta segunda-feira, enquanto um intenso tiroteio tomava conta da capital do Haiti e tiros pesados aproximavam-se do palácio nacional.

A Reuters presenciou civis correndo para escapar dos tiros na capital, onde gangues rivais disputam controle territorial enquanto o Estado permanece praticamente ausente, três semanas após o primeiro-ministro Ariel Henry anunciar sua renúncia sem um sucessor.

Homens armados tomaram um veículo blindado dos guardas do palácio no centro da cidade. Enquanto isso, mais quatro pessoas foram encontradas mortas nesta segunda-feira no subúrbio relativamente chique de Petion-Ville, na capital, que tem sido ameaçado pelas gangues.

Pelo menos uma outra pessoa foi morta a tiros durante os combates no distrito de Delmas, na capital. A imprensa também informou que um grande parque industrial havia sido incendiado três dias antes.

O novo embaixador norte-americano para o Haiti, Dennis Hankins, chegou ao país nesta segunda-feira, enquanto os EUA e outros países continuam a retirar seus cidadãos e a reforçar as fronteiras contra imigrantes.

O conflito no Haiti tem se agravado, com alianças de gangues disputando controle de áreas da capital e ataques contra o aeroporto e o principal porto, bloqueando acesso a produtos fundamentais.

(Reportagem de Ralph Tedy Erol e Harold Isaac em Porto Príncipe e Sarah Morland na Cidade do México)